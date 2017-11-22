Президент Грузии не исключает переизбрания на второй срок

ТБИЛИСИ, 22 ноя — РИА Новости. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не исключил, что будет вновь бороться за пост главы государства на выборах 2018 года.

"Нет, естественно я не исключаю этого", — ответил он на вопрос журналиста телекомпании " Пирвели ", исключает ли возможность своего участия в следующих выборах.

Маргвелашвили занял пост президента по итогам выборов 2013 года. Сразу же после победы публично напряглись отношения между президентом и представителями правящей партией "Грузинская мечта".

Недавно парламент Грузии, в котором конституционное большинство занимают депутаты из "Грузинской мечты", принял обновленный проект конституции, который также вводит с 2024 года новые правила избрания президента. Если раньше президент избирался на прямых выборах, то теперь его будут избирать 300 назначенных делегатов. Именно вопрос избрания президента стал причиной нового противостояния между Маргвелашвили и представителями правящей команды.