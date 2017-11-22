На границе Венесуэлы и Колумбии при кораблекрушении пропали десять человек

МЕХИКО, 22 ноя – РИА Новости. Десять человек пропали без вести в результате кораблекрушения на реке Ориноко на границе между Колумбией и Венесуэлой, сообщили во вторник колумбийские власти.
"Шесть единиц техники сил гражданской обороны департамента Мета работают для поиска десяти человек, пропавших без вести после крушения одного судна в Пуэрто-Карреньо", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
По предварительным данным, судно отправилось от берегов венесуэльского штата Амасонас. В ходе плавания оно пришвартовалось к другому судну, груженному фруктами, чтобы оказать ему помощь в связи с отказом двигателя. В этот момент судно могло налететь на подводные камни и затонуть.