На границе Венесуэлы и Колумбии при кораблекрушении пропали десять человек

МЕХИКО, 22 ноя – РИА Новости. Десять человек пропали без вести в результате кораблекрушения на реке Ориноко на границе между Колумбией и Венесуэлой, сообщили во вторник колумбийские власти.

По информации сил гражданской обороны Колумбии, еще восемь человек были спасены, среди них один ребенок.

"Шесть единиц техники сил гражданской обороны департамента Мета работают для поиска десяти человек, пропавших без вести после крушения одного судна в Пуэрто-Карреньо", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

По предварительным данным, судно отправилось от берегов венесуэльского штата Амасонас. В ходе плавания оно пришвартовалось к другому судну, груженному фруктами, чтобы оказать ему помощь в связи с отказом двигателя. В этот момент судно могло налететь на подводные камни и затонуть.