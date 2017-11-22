Харири прибыл в Бейрут впервые после объявления о своей отставке

БЕЙРУТ, 22 ноя — РИА Новости. Объявивший о своей отставке несколько недель назад премьер-министр Ливана Саад Харири прилетел в аэропорт Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.

Это его первое появление на родине после заявления об отставке.

Ситуация в Ливане обострилась, когда Харири в Эр-Рияде 4 ноября неожиданно объявил об отставке, обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении. МИД Ирана назвал обвинения Харири безосновательными. Лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, и премьер, возможно, удерживается в Эр-Рияде насильно.

Во вторник Харири уже успел побывать в Каире, где обсудил с президентом Египта ситуацию в Ливане. После египетской столицы политик сделал краткую остановку на Кипре, где также встретился с его главой. В Египет Харири прилетел из Парижа, где встречался с французским президентом Эммануэлем Макроном.