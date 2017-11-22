ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал скандал с республиканским кандидатом в сенаторы от штата Алабама Роем Муром, обвиняемым в домогательствах.

"Мур отверг эти претензии… Сенатор либерал-демократ (то есть от Демократической партии) от Алабамы нам не нужен", — заявил Трамп, его выступление транслировали американские телеканалы.

При этом президент добавил, что нужно будет потом потребовать от конгресса США опубликовать имена сенаторов, которые сталкивались с обвинениями в домогательствах, но сумели урегулировать их в досудебном порядке.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала журналистам, что, по мнению Трампа, если обвинения в отношении Мура подтвердятся, то он должен будет снять свою кандидатуру, хотя окончательное решение должны принять избиратели Алабамы.

Национальный комитет Республиканской партии заявил, что разрывает договоренности со штабом Мура о спонсировании его предвыборной кампании. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что рассматривает "все варианты" борьбы с Муром. Однако у республиканцев нет полномочий убрать имя Мура из избирательных бюллетеней. При этом отделение Республиканской партии в Алабаме пошло против общенационального комитета партии и заявило, что по-прежнему поддерживает Мура.