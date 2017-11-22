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США объяснили исключение Ирака и Афганистана из числа стран, где воюют дети

00:1322.11.2017
(обновлено: 00:37 22.11.2017)
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© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Госдеп США объяснил исключение Ирака и Афганистана из списка стран, привлекающих к боевым действиям несовершеннолетних: по словам официального представителя ведомства Хезер Науэрт, это решение является "техническим" и было принято на основе анализа информации, поступившей из многочисленных источников.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на внутриведомственный документ, что около десяти сотрудников госдепартамента США выступили с обвинениями в адрес госсекретаря Рекса Тиллерсона, упрекнув его в нарушении закона США.

Согласно составленной дипломатами записке, решение Тиллерсона исключить Ирак, Мьянму и Афганистан из списка государств, привлекающих к боевым действиям несовершеннолетних, стало нарушением федерального закона США о предотвращении использования детей для несения воинской службы.

Науэрт отметила, что это стало "техническим" решением, а не политическим. По ее словам, перед тем, как внести страну в данный список, госдеп США рассматривает различную информацию из разных источников.

"Никому в правительстве США не нравится идея использования детей в качестве военной силы", — подчеркнула она. Науэрт пояснила, что в июне Тиллерсон решил включить в список государств, привлекающих к боевым действиям несовершеннолетних, восемь стран, потому что США "знали, что они используют детей в качестве солдат".

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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Когда дело дошло до Мьянмы, Ирака и Афганистана, госсекретарь принял решение не вносить их в список, поскольку он рассмотрел достоверную информацию, доступную ему из многочисленных источников. Он рассмотрел все факторы, и он принял решение не вносить эти страны в список", — сказала она на брифинге.

Присутствующий на брифинге журналист отметил, что в самих докладах госдепа содержится информация, утверждающая что эти страны используют и рекрутируют детей для воинской службы. Отвечая на вопрос, почему Тиллерсон не доверяет докладам своего собственного ведомства, Науэрт сказала, что "это зависит от количества".

"Отчасти это связано с числами в докладах. Есть страны, которые используют очень много детей, есть страны, где, возможно, вы можете услышать от одного источника среди многих других источников… что они слышали об использовании детей… Если мы не можем найти подтверждение этой информации… то госсекретарь решит не вносить эти страны в список", — пояснила она.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Cliff Owen
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Тиллерсон принял решение в июне, несмотря на рекомендации воздержаться от изменения списка, поступившие от руководителей региональных бюро, департамента по правам человека, а также спецпосланников США по Афганистану и Пакистану и юристов.

По оценке агентства, исключение перечисленных стран из списка расширяет возможности для отправки туда американской военной помощи.

Принятый в 2008 году закон запрещает направлять помощь и вооружения, а также проводить подготовку военнослужащих в странах, где зафиксировано привлечение к боевым действиям детей и подростков. Исключение может быть сделано по особому указанию Белого дома, если помощь государству-нарушителю необходима с точки зрения "национальных интересов" США. Сейчас в список входят Сирия, Йемен, Сомали, Нигерия, Мали, ДРК, Судан и Южный Судан.

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