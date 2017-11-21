В Китае сняли на видео теленка-мутанта с пятью ногами

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На ферме неподалеку от китайского города Мулин в провинции Хэйлунцзян родился пятиногий теленок, сообщает Daily Mail.

На ролике, опубликованном таблоидом, видно, что лишняя конечность растет из хребта и свисает вдоль правого бока животного.

По словам хозяина, несмотря на врожденное уродство, бычок нормально развивается и отличается веселым нравом. Владелец фермы рассказал, что хочет передать необычного питомца в зоопарк, "чтобы еще больше людей могли на него посмотреть".

Подобное отклонение, как отмечают журналисты, может быть вызвано полимелией — нарушением внутриутробного развития, в результате которого части тела и органы погибшего сиамского близнеца передаются выжившей особи.