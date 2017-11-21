СФ направит в ГП, МИД и Минюст запрос о нарушении прав россиян на Украине

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Совет Федерации направит в среду парламентский запрос в Генпрокуратуру, МИД и Минюст о мерах, предпринимаемых Россией для защиты на Украине прав российских граждан и российских юридических лиц.

Соответствующий пункт внесен в проект повестки заседания Совфеда в среду, следует из размещенной на сайте верхней палаты информации.

Как пояснил РИА Новости источник в комитете по обороне и безопасности, который вносит запрос на рассмотрение Совфеда, речь в запросе идет о нападениях, которым на Украине неоднократно подвергались российское посольство, генконсульство, а также отделения Сбербанка.