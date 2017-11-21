В погоне за золотом грузинские рабочие уничтожили средневековый кувшин

ТБИЛИСИ, 21 ноя — РИА Новости. Рабочие повредили средневековый квеври (глиняный кувшин для изготовления вина) в поселении Тамары в курортном грузинском городе Батуми. МВД возбудило уголовное дело, сообщает Sputnik Грузия. Видео произошедшего было опубликовано в Facebook.

На нем видно, что рабочие, прокладывавшие подземные коммуникации, обнаружили квеври. Надеясь найти в нем клад, один из них пытается разбить его сначала камнем, потом лопатой. После этого в ход идет ковш экскаватора, который крушит винный сосуд на мелкие части.

Археологи, которые прибыли на место уже после того, как квеври был разбит, считают, что рабочие обязательно должны были сообщить о находке специалистам. Случившееся они назвали преступлением.

Уголовное дело возбуждено по статье "незаконные археологические работы, повреждение археологических объектов", что карается штрафом или лишением свободы сроком до двух лет.

Грузинский традиционный метод изготовления вина в глиняном кувшине "квеври" с 2013 года является памятников культурного наследия ЮНЕСКО. Древнейший квеври, обнаруженный на территории Грузии, находился на горе Храми — его датируют примерно шестым столетием до н. э.

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