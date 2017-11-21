Кишинев опроверг сообщения об отказе обсуждать в ООН вывод иностранных сил

КИШИНЕВ, 21 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии опровергло сообщения СМИ об отказе обсуждать в ООН вопрос о выводе иностранных военных сил с территории республики.

В августе постпред Молдавии при ООН Виктор Морару уведомил секретариат ООН о намерении страны вынести отдельным пунктом на рассмотрение ГА ООН вопрос о "полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова". Позже в МИД Молдавии заявили, что "инициатива не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в зоне безопасности Приднестровского региона", а "позволит рассмотреть в конструктивном ключе Генассамблеей ООН вопрос незаконного размещения оперативной группы Вооруженных сил РФ". Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал инициативу Молдавии недружественным шагом.

"МИДЕИ категорически опровергает появившуюся в СМИ информацию о том, что Молдавия отозвала запрос о включении в повестку 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН вопрос о полном выводе иностранных военных сил с территории Молдавии", — отметили в пресс-службе МИДЕИ. Там заявили, что МИД "подтверждает инициативу Молдавии о включении в повестку ООН вопроса, касающегося вывода иностранных войск со своей территории".

В министерстве подчеркнули, что, согласно обращению постоянного представительства Молдавии при ООН от 20 октября 2017 года, на который ссылаются некоторые местные СМИ, "было запрошено отложить рассмотрение данного вопроса в рамках заседания Генерального комитета на более позднюю дату для достижения более широкой поддержки".

Очередная, 72-я сессия, ГА ООН открылась 12 сентября. Позже в офисе председателя Генассамблеи ООН сообщили, что рассмотрение вопроса о включении в программу ГА пункта о выводе иностранных войск из Молдавии отложено до октября. В октябре сообщили, что рассмотрение вопроса о включении в программу Генеральной Ассамблеи ООН пункта о выводе иностранных войск из Молдавии отложено на неопределенный срок.