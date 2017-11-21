Журналиста New York Times отстранили после обвинений в домогательствах

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Журналист New York Times Гленн Траш отстранен от работы после обвинений в домогательствах, говорится в сообщении газеты. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк Натали Портман сообщила, что постоянно подвергалась домогательствам

Ранее три женщины в интервью изданию Vox обвинили Траша в различных формах приставаний.

"Предполагаемое поведение (Траша) нас крайне беспокоит. Оно не соответствует стандартам и ценностям New York Times. Мы намерены провести полное расследование. Пока мы его проводим, Гленн будет отстранен от работы", — сообщила в заявлении старший вице-президент по коммуникациям New York Times Эйлин Мерфи.

Сам журналист принес извинения. "Я извиняюсь перед любой женщиной, которая некомфортно себя чувствовала в моем присутствии. Я также извиняюсь за любую ситуацию, в которой я вел себя неподобающим образом", — говорится в заявлении Траша. Он также сообщил, что поступит на программу реабилитации наркотической зависимости.

Траш считался одним из ведущих журналистов газеты. Недавно он подписал контракт на издание книги о работе Белого дома в период президентства Дональда Трампа.