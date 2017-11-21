КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании гражданина страны по подозрению в организации митингов в западных регионах, которые якобы финансировались из России.

"СБУ установила причастность жителя Львовской области к организации и проведению заказных "митингов" в Львовской, Ровенской и Киевской областях… Досудебным следствием добыты доказательства, что фейковые акции финансировались российскими кураторами", — говорится в заявлении пресс-службы ведомства. По данным спецслужбы, на проведение одной акции якобы выделялось от 4 до 10 тысяч долларов.

Сотрудники Ровенского управления СБУ задержали подозреваемого в Луцке на арендованной им квартире. Как утверждают в ведомстве, во время обыска у него изъяли средства связи и обнаружили "переписку с инструкциями".

Гражданину Украины объявлено о подозрении по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". По решению суда он взят под стражу.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".