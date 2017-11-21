Турция подготовил запрос к ФРГ о выдаче координатора попытки переворота

Турецкий полицейский во время церемонии похорон жертв попытки государственного переворота в Анкаре. Архивное фото

Турецкий полицейский во время церемонии похорон жертв попытки государственного переворота в Анкаре. Архивное фото

АНКАРА, 21 ноя — РИА Новости. Суд Анкары принял решение обратиться к властям Германии об экстрадиции подозреваемого в координации попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года Адиля Оксюза, сообщает во вторник агентство Anadolu со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Оксюз, который, по версии следствия, являлся "имамом" в ВВС страны организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), которого власти Турции обвинили в причастности к мятежу, был задержан сразу после попытки переворота, однако затем был освобожден и сейчас находится в розыске.

Отмечается, что решение суда направлено в Минюст Турции для передачи его немецкой стороне.

В апреле глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что попытка переворота контролировалась со стороны властей, а ее координатор Оксюз являлся агентом Национальной разведывательной организации (MIT). Разведка позже опровергла сведения о работе Оксюза.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Оксюз замечен в городах Ульм, Франкфурт-на-Майне, и ему выдано временное свидетельство о проживании в земле Баден-Вюртемберг.