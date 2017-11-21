БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости, Мария Князева. Выход Великобритании из Евросоюза открывает для самого ЕС новые возможности в области сотрудничества по обороне в рамках PESCO, заявил РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Ранее в ноябре 23 страны ЕС, в том числе не входящие в НАТО Австрия, Кипр, Финляндия и Швеция, официально уведомили Евросоюз о намерении приступить к постоянному структурированному сотрудничеству в сфере обороны (PESCO). Оно позволяет совместно разрабатывать силы и средства и осуществлять операции в сфере обороны и безопасности. Ожидается, что решение о запуске такого сотрудничества будет принято в декабре.

"Тормозом для реализации PESCO выступала Великобритания, которая усматривала в этом в лучшем случае дублирование, а в худшем — конкуренцию с НАТО. Сейчас, с учетом Brexit, для продвижения этого проекта открываются новые "светлые перспективы", — сказал Чижов.