Земан рассказал, что арендовал дополнительный самолет для визита в Россию

Владимир Путин и президент Чехии Милош Земан во время встречи. 21 ноября 2017

Владимир Путин и президент Чехии Милош Земан во время встречи. 21 ноября 2017

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 21 ноя — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан рассказал, что для визита делегации в Россию понадобилось взять в аренду дополнительный самолет, чтобы перевезти всех желающих чешских бизнесменов.

"Я привез с собой где-то 140 чешских предпринимателей, а поскольку есть еще подразделения чешской армии, которые обслуживают правительство, только два самолета марки Airbus, то нам пришлось еще взять в аренду третий самолет", — сказал Земан журналистам по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Земан отметил, что во время его визита во Францию его сопровождали 14 предпринимателей.

Президент Чехии посещает Россию с официальным визитом 20-24 ноября по приглашению Путина.