Чижов рассказал о пользе оборонного сотрудничества ЕС для европейского ВПК

БРЮССЕЛЬ, 21 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Оборонное сотрудничество Евросоюза PESCO может стимулировать европейские инвестиции в собственный военно-промышленный комплекс (ВПК), заявил РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"По поводу инвестиций, да, наверное, этот проект поможет увеличить европейские инвестиции в собственный ВПК", — сказал он.

Чижов считает, что по линии PESCO Евросоюз будет продолжать то, что уже шло в рамках Европейского оборонного агентства, а именно оптимизацию ВПК Евросоюза. Участники PESCO при этом, как ожидается, будут ориентироваться на отечественных, то есть на европейских производителей, сказал он.

Это будет для ЕС непросто, потому что некоторые страны Евросоюза предпочитают обращаться за оружием в другие страны, к примеру, в США, а кое-кто даже в Россию, добавил постпред РФ.

"Будет, конечно, мощный стимул, если деньги пойдут европейским компаниям, а не за океан", — ответил Чижов на вопрос, что это может дать ВПК Евросоюза.

"Насколько это все материализуется — посмотрим. Я думаю, реализация PESCO займет какое-то время", — отметил он.

В последние годы, напомнил Чижов, как только начинались дискуссии на эту тему, они упирались в вопрос о том, будет общий штаб или нет.

"Англичане "ложились костьми" поперек общего штаба. А теперь посмотрим", — сказал Чижов, отмечая, что с учетом Brexit для продвижения PESCO открываются новые "светлые перспективы".