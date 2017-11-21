Российское посольство в Лондоне пошутило в ответ на статью Guardian

ЛОНДОН, 21 ноя – РИА Новости. Посольство России в Лондоне снова шутит над газетой Guardian.

Издание опубликовало статью про "русских интернет-троллей", которые действуют из Санкт-Петербурга. В материале, который процитировали многие британские СМИ, утверждалось, что ряд фальшивых акканутов ведет в сети шуточную полемику.

"В этом случае они не могут быть российскими, Guardian. Все знают, что у русских нет чувства юмора", — прокомментировала дипмиссия статью в своем микроблоге в Twitter.

Посольство в Великобритании и прежде подкалывало местные издания, которые выпускают материалы с нападками на Россию и российские СМИ. В минувшие выходные дипломатическое представительство опубликовало серию твитов в ответ на заметки в газетах Times и Guardian.

In this case they can’t be Russian, @Guardian. Everybody knows that Russians have no sense of humour 😐 pic.twitter.com/0z477aGh70 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 21 ноября 2017 г.

В частности, британским журналистам досталось за обвинение уже несуществующего КГБ в производстве поддельных новостей и за использование имени российского президента в заголовках статей, которые без этого читали бы немногие. Не остался без внимания и материал Financial Times, которая связала падение доллара с расследованием "российского вмешательства" в выборы в США.

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