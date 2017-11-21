Российское посольство в Лондоне пошутило в ответ на статью Guardian

ЛОНДОН, 21 ноя – РИА Новости. Посольство России в Лондоне снова шутит над газетой Guardian.
"В этом случае они не могут быть российскими, Guardian. Все знают, что у русских нет чувства юмора", — прокомментировала дипмиссия статью в своем микроблоге в Twitter.
Посольство в Великобритании и прежде подкалывало местные издания, которые выпускают материалы с нападками на Россию и российские СМИ. В минувшие выходные дипломатическое представительство опубликовало серию твитов в ответ на заметки в газетах Times и Guardian.
In this case they can’t be Russian, @Guardian. Everybody knows that Russians have no sense of humour 😐 pic.twitter.com/0z477aGh70— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 21 ноября 2017 г.