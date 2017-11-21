В Киеве отложили рассмотрение дела по иску Саакашвили о гражданстве

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Дело по иску бывшего главы Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко о лишении его украинского гражданства снято с рассмотрения из-за перевода судьи в другой суд, сообщила во вторник пресс-служба Высшего административного суда Украины.
"Дело по иску Саакашвили к президенту Украины относительно обжалования указа о прекращении гражданства Украины снято с рассмотрения", — говорится в сообщении.
В суде сообщили, что дело снято с рассмотрения в связи с тем, что судья Татьяна Шипулина, которая была назначена в состав коллегии судей по этому делу, была переведена в Верховный суд.
Как заявили РИА Новости в пресс-службе суда, новая дата рассмотрения иска будет определена после повторного распределения судей.