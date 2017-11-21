В Киеве отложили рассмотрение дела по иску Саакашвили о гражданстве

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (в центре) на митинге у здания Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (в центре) на митинге у здания Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Дело по иску бывшего главы Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко о лишении его украинского гражданства снято с рассмотрения из-за перевода судьи в другой суд, сообщила во вторник пресс-служба Высшего административного суда Украины.

Ранее Высший админсуд Украины назначил на 22 ноября слушание по иску Саакашвили, которым политик обжаловал указ Порошенко о лишении его гражданства.

"Дело по иску Саакашвили к президенту Украины относительно обжалования указа о прекращении гражданства Украины снято с рассмотрения", — говорится в сообщении.

В суде сообщили, что дело снято с рассмотрения в связи с тем, что судья Татьяна Шипулина, которая была назначена в состав коллегии судей по этому делу, была переведена в Верховный суд.

Как заявили РИА Новости в пресс-службе суда, новая дата рассмотрения иска будет определена после повторного распределения судей.