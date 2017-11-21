На Украине в среду начнутся судебные слушания по закону о декоммунизации

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Конституционный суд Украины в среду приступит к рассмотрению обращения депутатов Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" о соответствии конституции закона о декоммунизации, сообщила во вторник пресс-служба суда.

Депутаты Рады от фракции "Оппозиционного блока" 31 мая обратились в Конституционный суд с просьбой признать антиконституционным закон о декоммунизации.

"Двадцать второго ноября в 10.00 (11.00 мск) Конституционный суд… начнет рассмотрение дела… относительно соответствия конституции Украины (конституционности) закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", — говорится в сообщении.