В Амстердаме по техническим причинам задерживаются вылеты самолетов

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Десятки вылетов из крупнейшего европейского аэропорта Схипхол в Амстердаме задерживаются по техническим причинам, сообщается на сайте воздушной гавани.

Последний вылет самолета произошел в 12:45 по местному времени (14:45 мск).

"Диспетчерская служба Нидерландов столкнулась с системной ошибкой. Пропускная способность аэропорта снижена", — сообщили представители аэропорта в Twitter.

По их словам, проблема связана с радиолокатором аэропорта. На данный момент диспетчеры работают над устранением проблемы, однако неизвестно, когда аэропорт начнет работать в штатном режиме.