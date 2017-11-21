Верховный суд Киргизии оставил в силе приговор лидеру оппозиции

БИШКЕК, 21 ноя – РИА Новости. Верховный суд Киргизии оставил в силе приговор первой инстанции лидеру парламентской оппозиционной партии "Ата-Мекен" Омурбеку Текебаеву, который получил восемь лет лишения свободы за коррупцию и получение взятки, однако суд счел возможным применить амнистию, в результате которой срок заключения может быть сокращен, соответствующее решение во вторник огласила судебная коллегия ВС страны.

Один из самых известных в Киргизии политиков, лидер оппозиционной парламентской фракции социалистической партии "Ата Мекен" Текебаев был арестован в аэропорту Бишкека в феврале, при возвращении с сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. Одновременно был задержан бывший посол республики Дуйшонкул Чотонов. Политики были обвинены в коррупции по заявлению российского бизнесмена Леонида Маевского. Он заявил, что в 2010 году Текебаев, будучи заместителем председателя временного правительства Киргизии, при посредничестве Чотонова, получил от него миллион долларов взятки, пообещав предоставить допуск к управлению крупнейшим киргизским сотовым оператором ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка Megacom), однако обещание не сдержал.

Судебная коллегия Верховного суда признала вину подсудимых доказанной и оставила в силе решение Первомайского суда, который в августа осудил Текебаева и Чотонова на 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и невозможностью в дальнейшем занимать госдолжности на протяжении трех лет.

Судебная коллегия сочла возможным применить в отношении Текебаева и Чотонова амнистию, в результате которой срок заключения будет значительно сокращен.

Во время прений сторон адвокаты осужденных заявили, что судебные приговоры в отношении их подзащитных носят политический характер, и не исключили их обжалования в международных судах.