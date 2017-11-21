Основные фракции Палестины собираются в Египте для обсуждения примирения

ГАЗА, 21 ноя — РИА Новости. Делегации основных палестинских фракций соберутся во вторник в столице Египта для обсуждения условий преодоления десятилетнего междоусобного конфликта, говорят участники предстоящей встречи.

Представитель правящего движения ФАТХ Хазем Абу Шанаб сообщил РИА Новости, что приглашение в Каир получили 13 политических объединений, чтобы в расширенном составе продолжить переговорный процесс, начинавшийся в двустороннем формате — между фатхистами и исламской оппозицией из ХАМАС.

"На Каирский диалог приглашены 13 фракций — это фактически все легитимные действующие лица палестинской политической сцены. От реализации проекта примирения выигрывают все, и каждый должен внести свой вклад в общее дело", — сказал он.

Член политбюро Палестинской народной партии Валид аль-Авад заявил, что участники предстоящей встречи полны решимости "не возвращаться до преодоления раскола".

"Мы хотим достичь всеобъемлющего и полного соглашения о примирении… чтобы ответить на чаяния палестинского народа и укрепиться перед лицом опасностей, которые нас окружают", — сказал он местным СМИ при пересечении границы сектора Газа с Египтом.

Форум проводится в развитие принципиальных соглашений между ФАТХ и ХАМАС о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы.

ХАМАС, внесенный в целом ряде стран, включая США и Израиль, в списки террористических организаций, последние десять лет правит в секторе Газа, который живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, военных конфликтов и деградирующей социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег реки Иордан через институты Палестинской национальной администрации, пользующиеся международным признанием и поддержкой.