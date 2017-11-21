Макрон пригласил Роухани принять участие в конференции по климату в Париже

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил своего иранского коллегу Хасана Роухани принять участие в международной конференции по климату, которая пройдет в Париже в следующем месяце.

"Президент Франции пригласил Роухани совершить поездку в Париж в следующем месяце для участия в международной конференции по климату и обсуждения этого вопроса", — говорится в сообщении на сайте иранского президента.

Принял ли Роухани это приглашение, в сообщении не сказано. Во вторник между президентами Ирана и Франции состоялся телефонный разговор, посвященный различным вопросам — стороны обсудили соглашение по иранскому атому, коснулись ближневосточной тематики.