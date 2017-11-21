Роухани и Макрон по телефону обсудили соглашение по иранскому атому

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ядерное соглашение, говорится в сообщении на сайте иранского президента.

"С точки зрения Ирана, с одной стороны, полная и тщательная реализация СВПД является серьезным испытанием важного международного сотрудничества. С другой стороны, добавление каких-либо частей в СВПД или их изъятие приведет к полному распаду соглашения", — отметил Роухани во вторник.

В ходе разговора с Макроном он также поблагодарил Францию и ЕС за стремление укрепить международное соглашение по иранской ядерной программе и заявил о готовности Ирана к развитию отношений на основе взаимоуважения и совместных интересов.

Стороны коснулись и ближневосточной тематики. Роухани подчеркнул, что Иран не стремится к доминированию и превосходству на Ближнем Востоке, а целью Тегерана является содействие миру и безопасности в регионе, а также препятствование распаду стран и борьба с терроризмом.

"Основной целью Ирана в регионе является борьба с терроризмом. Мы убеждены, что после ИГ*необходимо бороться с другими террористическими группировками", — отметил Роухани. Говоря о присутствии в Сирии и Ираке, иранский президент подчеркнул, что Тегеран находился там по официальному приглашению властей этих стран.

Президент Ирана также выразил надежду на прекращение "осады и бомбардировок Йемена", выступив за создание почвы для межйеменского диалога и восстановление безопасности этой страны.

Роухани добавил, что Франция может сыграть конструктивную роль в регионе, если будет придерживаться реалистичного и беспристрастного подхода.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

*Запрещенная в России террористическая организация