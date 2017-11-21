Британский министр по делам Brexit уверен в возможности сделки с Евросоюзом

ЛОНДОН, 21 ноя — РИА Новости. Министр по делам Brexit Соединенного Королевства Дэвид Дэвис по-прежнему уверен в возможности сделки по Brexit.
"Мы собираемся добиться сделки, которая будет работать для Великобритании и для Европы, как для тесных партнеров и друзей", — сказал политик.
По его словам, у правительства Великобритании в этом вопросе есть как краткосрочные, так и долгосрочные цели — необходимо продвинуться в переговорах, договориться и мягко реализовать Brexit.
Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. В настоящее время Британия и ЕС ведут переговоры по поводу условий выхода, однако процесс идет медленно и со значительными трудностями.