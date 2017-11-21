Британский министр по делам Brexit уверен в возможности сделки с Евросоюзом

Министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото

Министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото

ЛОНДОН, 21 ноя — РИА Новости. Министр по делам Brexit Соединенного Королевства Дэвид Дэвис по-прежнему уверен в возможности сделки по Brexit.

"Я спокоен в отношении сделки с ЕС", — сказал он во вторник в Лондоне. При этом, по его словам, теоретически возможна и альтернатива — "что сделки не будет".

"Мы собираемся добиться сделки, которая будет работать для Великобритании и для Европы, как для тесных партнеров и друзей", — сказал политик.

По его словам, у правительства Великобритании в этом вопросе есть как краткосрочные, так и долгосрочные цели — необходимо продвинуться в переговорах, договориться и мягко реализовать Brexit.

"Brexit это важный демократический момент для Великобритании, но это нежелательное и потенциально серьезное потрясение для Европейского союза", — заключил он, добавив, что в Великобритании в настоящий момент проживает около 3 миллионов граждан ЕС, около 1 миллиона британцев живут в странах Евросоюза.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. В настоящее время Британия и ЕС ведут переговоры по поводу условий выхода, однако процесс идет медленно и со значительными трудностями.