В Киеве во время погрома киосков пострадали десять человек

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Полиция задержала 15 человек по подозрению в причастности к погрому киосков в Киеве, в результате этих событий также пострадали восемь радикалов и двое полицейских, сообщила пресс-служба полиции украинской столицы.

Ранее во вторник украинские СМИ сообщали, что несколько десятков подростков разгромили киоски с лотереей возле станции метро "Нивки" в Киеве, есть задержанные, ответственность за разгром взяла организация "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело).

Как отметили в пресс-службе, в понедельник вечером в полицию поступила информация, что на улице Щербаковского несколько десятков молодых людей крушат лотерейный киоск, на место немедленно выехали усиленные наряды полиции.

"За противоправные действия правоохранители задержали 15 молодых людей и доставили в управление полиции. Активисты, преимущественно 1999-2003 годов рождения, отказались давать любые показания относительно своих действий", — сообщается на сайте полиции города. Правоохранители отметили, что после установления личностей задержанных отпустили.

В целом, по данным полиции, на протяжении 50 минут им поступило четыре сообщения о повреждении имущества и компьютерной техники в заведениях по продаже лотерей только на улице Щербаковского.

"В результате инцидента получили телесные повреждения двое полицейских и восемь активистов", — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Полиция также заявила, что накануне вечером к Шевченковскому управлению полиции в поддержку задержанных подошли около 50 человек в балаклавах, агрессивно настроенные молодые люди начали ломать забор и пытались попасть на территорию управления, при этом бросали петарды в сотрудников полиции и применили слезоточивый газ. Во время инцидента неизвестные повредили лобовое стекло служебного автомобиля.