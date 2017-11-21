ПРАГА, 21 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Чешская полиция намерена возобновить уголовное расследование в отношении кандидата в премьеры Андрея Бабиша, а также его соратника по движению ANO и по бизнесу Ярослава Фалтынека, с этой целью во вторник в парламент было направлено ходатайство о лишении обоих политиков депутатской неприкосновенности, сообщила журналистам представитель пражской горпрокуратуры Штепанка Зенклова.

"Следователь сегодня направил в парламент ходатайство о выдаче (полиции) двух депутатов в связи с расследованием дела о дотации на фирму "Гнездо аиста", — сказала Зенклова.

Лидер убедительно выигравшего в октябре выборы в нижнюю палату парламента движения ANO, долларовый миллиардер Андрей Бабиш, которому президент республики Милош Земан поручил формирование нового правительства, вместе с Фалтынеком обвиняются полицией в незаконном получении и расходовании субсидии Евросоюза на фирму "Гнездо аиста" в размере 50 миллионов крон (около 2,3 миллиона долларов).

Депутаты прежнего состава парламента проголосовали в сентябре за лишение Бабиша и Фалтынека депутатской неприкосновенности, но оба политика снова ее получили вместе с мандатами в новом составе парламента. В связи с этим их уголовное дело было приостановлено. Как ранее сообщила Зенклова, в связи с подозрением о незаконном получении евросубсидии полиция выдвинула обвинения в отношении 11 человек. Помимо Бабиша и Фолтынека, в их число входят жена Бабиша, а также его сын, дочь и зять.

Сразу после выборов представители всех вошедших в состав нового парламента партий, кроме движения ANO, подтвердили намерение голосовать за лишение Бабиша и Фалтынека депутатской неприкосновенности в случае, если полиция обратится к законодателям с соответствующей просьбой. В свою очередь, президент Земан заявил сразу после выборов, что расследование в отношении Бабиша — "это полицейская провокация". "Будь я депутатом от движения ANO, я голосовал бы против выдачи", — добавил Земан. Движение ANO ныне располагает в нижней палате парламента 78 из 200 мандатов. Руководящие органы палаты депутатов должны быть избраны в среду.

Уголовное преследование Бабиша мешает созданию правящей коалиции и нового правительства, поскольку политики из остальных партий не хотят иметь дело с "премьером-подследственным". В понедельник Бабиш заявил, что в связи с такой ситуацией ему не остается ничего иного, кроме формирования правительства меньшинства из членов своего движения и беспартийных специалистов по различным отраслям, состав которого он намерен представить президенту Земану после его возвращения из поездки в Россию.