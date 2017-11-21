РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Чешская полиция просит лишить неприкосновенности кандидата в премьеры

15:0021.11.2017
03301
© REUTERS / David W CernyЛидер движения ANO Андрей Бабиш. 23 октября 2017Лидер движения ANO Андрей Бабиш. 23 октября 2017
© REUTERS / David W Cerny

ПРАГА, 21 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Чешская полиция намерена возобновить уголовное расследование в отношении кандидата в премьеры Андрея Бабиша, а также его соратника по движению ANO и по бизнесу Ярослава Фалтынека, с этой целью во вторник в парламент было направлено ходатайство о лишении обоих политиков депутатской неприкосновенности, сообщила журналистам представитель пражской горпрокуратуры Штепанка Зенклова.

Президент Чехии Милош Земан и лидер движения ANO Андрей Бабиш. 31 октября 2017
© AFP 2017 / Michal Cizek
Кандидат в премьеры и в подсудимые: кто сформирует кабмин в Чехии
"Следователь сегодня направил в парламент ходатайство о выдаче (полиции) двух депутатов в связи с расследованием дела о дотации на фирму "Гнездо аиста", — сказала Зенклова.

Лидер убедительно выигравшего в октябре выборы в нижнюю палату парламента движения ANO, долларовый миллиардер Андрей Бабиш, которому президент республики Милош Земан поручил формирование нового правительства, вместе с Фалтынеком обвиняются полицией в незаконном получении и расходовании субсидии Евросоюза на фирму "Гнездо аиста" в размере 50 миллионов крон (около 2,3 миллиона долларов).

Депутаты прежнего состава парламента проголосовали в сентябре за лишение Бабиша и Фалтынека депутатской неприкосновенности, но оба политика снова ее получили вместе с мандатами в новом составе парламента. В связи с этим их уголовное дело было приостановлено. Как ранее сообщила Зенклова, в связи с подозрением о незаконном получении евросубсидии полиция выдвинула обвинения в отношении 11 человек. Помимо Бабиша и Фолтынека, в их число входят жена Бабиша, а также его сын, дочь и зять.

Лидер движения ANO Андрей Бабиш. Архивное фото
© AP Photo / Petr David Josek
Политологи сравнили нового чешского премьера с Трампом
Сразу после выборов представители всех вошедших в состав нового парламента партий, кроме движения ANO, подтвердили намерение голосовать за лишение Бабиша и Фалтынека депутатской неприкосновенности в случае, если полиция обратится к законодателям с соответствующей просьбой. В свою очередь, президент Земан заявил сразу после выборов, что расследование в отношении Бабиша — "это полицейская провокация". "Будь я депутатом от движения ANO, я голосовал бы против выдачи", — добавил Земан. Движение ANO ныне располагает в нижней палате парламента 78 из 200 мандатов. Руководящие органы палаты депутатов должны быть избраны в среду.

Уголовное преследование Бабиша мешает созданию правящей коалиции и нового правительства, поскольку политики из остальных партий не хотят иметь дело с "премьером-подследственным". В понедельник Бабиш заявил, что в связи с такой ситуацией ему не остается ничего иного, кроме формирования правительства меньшинства из членов своего движения и беспартийных специалистов по различным отраслям, состав которого он намерен представить президенту Земану после его возвращения из поездки в Россию.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена