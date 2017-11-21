Рада планирует утвердить бюджет на 2018 год в начале декабря

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Верховная рада Украины намерена окончательно утвердить госбюджет на 2018 год на следующей пленарной неделе, которая запланирована на 5-8 декабря, заявил во вторник спикер украинского парламента Андрей Парубий.

Рада 14 ноября приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и инфляцией на уровне в 7%.

"Мы говорили с премьер-министром Владимиром Гройсманом, чтоб перейти к принятию бюджета во втором чтении и в целом уже на следующей пленарной неделе. Считаю очень правильным не затягивать принятие бюджета до последней пленарной недели. Уже на следующей пленарной неделе сможем пройти все необходимые процедуры", — заявил Парубий журналистам, общение с которыми транслировал телеканал "112 Украина".

Ранее постпред МВФ на Украине Йост Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила работу в Киеве, однако эксперты фонда продолжат обсуждение с властями Украины госбюджета на 2018 год, чтобы обеспечить его дефицит в 2,5% ВВП.