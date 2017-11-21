МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани раскритиковал Лигу арабских государств (ЛАГ), назвав ее "старой и изношенной" организацией, говорится в сообщении, опубликованном на его сайте.

"Вызывает сожаление, что в текущих условиях, когда народ региона проделал столь большую работу, министры иностранных дел одной изношенной, старой, истощенной и неэффективной организации под названием ЛАГ собираются, чтобы только и говорить, почему народ Йемена смог запустить ракету на Эр-Рияд в ответ на все эти бомбардировки", — заявил Роухани.

Йеменские повстанцы-хуситы в начале ноября запустили ракету дальностью полета в 750 километров по цели в Саудовской Аравии. Силы саудовской ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта, жертв и разрушений удалось избежать. Эр-Рияд обвинил Тегеран в причастности к ракетному обстрелу из Йемена, назвав произошедшее "возмутительным актом военной агрессии со стороны иранского режима". В Тегеране отвергли эти обвинения, назвав их "безответственными и деструктивными".

"Когда иракцы подверглись нападению со стороны ИГ (запрещена в РФ – ред.), а народ Сирии боролся с ИГ в Алеппо и Дейр-эз-Зоре, население Йемена подвергалось бомбардировкам саудовцев, а ливанцы боролись с террористами, где была Лига арабских государств?" — отметил президент Ирана.

Заявление Роухани последовало спустя несколько дней после встречи совета Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне глав МИД, проходившей в минувшее в воскресенье в Каире. В итоговом заявлении участники встречи "осудили иранское вмешательство в дела арабских стран".

По итогам заседания ЛАГ ее генсек Ахмед Абуль Гейт заявил, что организация может обратиться в Совет Безопасности ООН для противодействия иранскому вмешательству в дела арабских стран. С просьбой проведения совета ЛАГ выступила Саудовская Аравия. Главы МИД Ливана и Ирака не присутствовали на встрече.