КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий предложил депутатам на следующей пленарной неделе рассмотреть во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса.

Ближайшая пленарная неделя Рады панируется на 5-8 декабря.

Ранее комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны утвердил ко второму чтению окончательный текст законопроекта о реинтеграции Донбасса и намерен рекомендовать парламенту принять его в такой редакции.

"Буду убеждать народных депутатов, чтобы мы как можно быстрее перешли к его (законопроекта — ред.) рассмотрению, мы ждали решения комитета, комитет закончил свою работу, и я буду предлагать, чтобы мы начали его рассмотрение в первую же пленарную неделю", — сказал Парубий журналистам во вторник, его выступление транслировало украинское телевидение.

Законопроект о реинтеграции Донбасса, в частности, дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. ВСУ и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако на Украине хотят урегулировать их применение законодательно, так как Киев называет военную операцию "антитеррористической". Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.