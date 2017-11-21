В Луганской области автобус столкнулся с трактором

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую . архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую . архивное фото

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Автобус столкнулся с трактором в Луганской области, в результате аварии пострадали 13 человек, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, ДТП произошло накануне вечером в Старобельском районе, на автодороге "Чугуев-Меловое".

"В результате ДТП водитель и 12 пассажиров автобуса (пять женщин и трое мужчин пенсионного возраста, 26-летняя девушка, двое детей двух и пяти лет и их 38-летняя мать) получили телесные повреждения различной степени тяжести (преимущественно травмы головы, переломы конечностей и многочисленные ушибы). Пострадавшие для оказания помощи госпитализированы", — говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, автобус "БАЗ А 079.23", следуя по маршруту "Станица Луганская – Белокуракино", зацепил навесное оборудование трактора "К-700", после чего потерял управление и столкнулся с трактором "Т-150", который двигался во встречном направлении позади трактора "К-700".

Водители тракторов не пострадали. В автобусе было 29 пассажиров.