В Луганской области автобус столкнулся с трактором

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Автобус столкнулся с трактором в Луганской области, в результате аварии пострадали 13 человек, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"В результате ДТП водитель и 12 пассажиров автобуса (пять женщин и трое мужчин пенсионного возраста, 26-летняя девушка, двое детей двух и пяти лет и их 38-летняя мать) получили телесные повреждения различной степени тяжести (преимущественно травмы головы, переломы конечностей и многочисленные ушибы). Пострадавшие для оказания помощи госпитализированы", — говорится в сообщении.
По предварительным данным полиции, автобус "БАЗ А 079.23", следуя по маршруту "Станица Луганская – Белокуракино", зацепил навесное оборудование трактора "К-700", после чего потерял управление и столкнулся с трактором "Т-150", который двигался во встречном направлении позади трактора "К-700".
Водители тракторов не пострадали. В автобусе было 29 пассажиров.