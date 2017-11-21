В Москве мигрант из Таджикистана выиграл в лотерею, но остался без денег

ДУШАНБЕ, 21 ноя — РИА Новости. В Москве за нарушение миграционного законодательства задержали гражданина Таджикистана, выигравшего в лотерею 105 тысяч рублей, сообщает Sputnik Таджикистан.

Ахрор Мустафокулов шел за выигрышем, когда его остановили сотрудники полиции. При проверке документов выяснилось, что мигрант нарушил правила пребывания в России.

Его отвезли в отдел МВД по району Отрадное. Через некоторое время таджика отпустили. Однако он обнаружил, что выигрышный билет, который хранился в документах, отданных на проверку, пропал.

Мустафокулов обратился в компанию "Столото", которая организовывал розыгрыш. Там его заверили, что никто, кроме него, не может получить приз. Однако позже выяснилось, что выигрыш по пропавшему билету уже выдан.

Сейчас Мустафокулов находится в спецприемнике для мигрантов в Сахарове. Суд вынес решение о его выдворении из России. Адвокат задержанного подал апелляцию.

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