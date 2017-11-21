Турецкого журналиста осудили на три года за твит о погибшем прокуроре

АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Редактор сайта турецкой оппозиционной газеты Cumhuriyet Огуз Гювен приговорен к трем годам лишения свободы за сообщение в Twitter о гибели прокурора Мустафы Альпера, сообщает телеканал NTV во вторник.
Гювен утверждал на суде, что первый твит разместил не он, а другой журналист. Однако суд, принимая во внимание, что ответственным за аккаунт газеты в Twitter является Гювен, объявил виновным его.
Согласно решению суда, обвиняемый занимался пропагандой терроризма и пытался создать в турецком обществе негативное восприятие борьбы с FETO.