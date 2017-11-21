Турецкого журналиста осудили на три года за твит о погибшем прокуроре

АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Редактор сайта турецкой оппозиционной газеты Cumhuriyet Огуз Гювен приговорен к трем годам лишения свободы за сообщение в Twitter о гибели прокурора Мустафы Альпера, сообщает телеканал NTV во вторник.

Альпер занимался расследованием участия организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO в попытке государственного переворота в Турции в июле прошлого года. В мае 2017 года Альпера сбил грузовик. В Twitter газеты Cumhuriyet об этом происшествии было сначала сообщено в юмористическом ключе с использованием выражения "грузовик переехал прокурора". Однако спустя минуту это сообщение было удалено и заменено на другое, где сообщалось о "трагической гибели прокурора в страшном ДТП".

Гювен утверждал на суде, что первый твит разместил не он, а другой журналист. Однако суд, принимая во внимание, что ответственным за аккаунт газеты в Twitter является Гювен, объявил виновным его.

Согласно решению суда, обвиняемый занимался пропагандой терроризма и пытался создать в турецком обществе негативное восприятие борьбы с FETO.