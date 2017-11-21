Россия поддерживает позицию Сербии по Косово, заявила Матвиенко

БЕЛГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Россия последовательно поддерживает позицию Сербии по Косово, этот вопрос необходимо решать и на уровне Организации Объединенных Наций, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Я полагаю, что Сербия никогда не признает независимость Косово. Россия, как член Совбеза ООН, не будет стоять в стороне, мы будем поддерживать Сербию во всех возможных решениях и форматах, которые приемлемы для Сербии", — сказала Матвиенко.

По ее мнению, решать такой вопрос невозможно без ООН, без Совбеза ООН, "где Россия занимала и будет занимать последовательную позицию в отношении этой проблемы для Сербии", подчеркнула она.

Матвиенко отметила, что Россия поддерживает позицию Сербии, ее суверенитет и независимость. "Мы осуждаем незаконное деление и попытки признать государственность Косово и Метохии", — сказала парламентарий.

Она полагает, что только сама Сербия в рамках, в том числе, внутристранового диалога, может решать этот вопрос.