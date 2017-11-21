Сербия сама вправе решать, с кем сотрудничать, заявила Матвиенко

БЕЛГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Россия никогда не пыталась влиять на позиции Сербии во внешней политике, это суверенное государство, и оно само вправе решать, с кем сотрудничать, заявила журналистам во вторник спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

"Сербия суверенное государство, и только само вправе решать, какой вектор (развития) ему выбирать, с кем сотрудничать", — сказала спикер.

Спикер подчеркнула, что Россия уважает выбор Белграда и возможность вступления в Евросоюз, но при этом Сербия всегда высказывалась за развитие сотрудничества с Россией, как важным стратегическим партнером. "И на окрики из-за океана о том, что хватит сидеть на двух стульях и нужно сделать выбор между Россией и Евросоюзом Сербия четко отвечает", — подчеркнула Матвиенко.

Также, по ее словам, страна вправе проводить военные учения с НАТО или другими военными альянсами. Но при этом, добавила она, президент страны не раз подчеркивал, что Сербия никогда не вступит в НАТО, "никогда сербский народ не простит этой военно-политической организации бомбардировок Югославии, расчленения страны".

Россия, в свою очередь, никогда не пыталась влиять на позиции Сербии на внешней арене, ограничивать ее сотрудничество, сказала Матвиенко. Она отметил, что это позиция сербских властей — вести многовекторное политическое сотрудничество.