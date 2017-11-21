МИД Украины уточнил должность высланного из Белоруссии дипломата

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. МИД Украины заявил, что высланным из страны белорусским дипломатом является первый секретарь посольства Белоруссии в Киеве.

"Эта ситуация связана с делом украинского журналиста Шаройко… Украинская сторона также решила объявить персоной нон-грата белорусского дипломата, это первый секретарь посольства Белоруссии на Украине, и он уже покинул страну", — сказала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.

В понедельник официальный представитель КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин заявил, что советник посольства Украины в Минске Скворцов объявлен персона нон-грата в Белоруссии за "не совместимую с дипломатическим статусом деятельность". По его словам, задержанный в октябре за создание в Белоруссии агентурной сети украинский журналист Павел Шаройко, против которого возбуждено уголовное дело за шпионаж, подтвердил, что "координацию его разведдеятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Белоруссии". КГБ Белоруссии также задержал гражданина республики за шпионаж в пользу Украины, возбуждено уголовное дело по статье "измена государству".