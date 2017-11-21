Россия поддерживает усилия Сомали в борьбе с террористами, заявили в МИД

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия поддерживает усилия Сомали в борьбе с террористами, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи замглавы российского МИД Михаила Богданова с президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом.
"С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в пользу сохранения территориальной целостности и суверенитета Сомали и выражена полная поддержка усилий правительства этой страны в борьбе с террористической угрозой", — говорится в сообщении министерства.
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.
*Террористическая организация, запрещенная в России