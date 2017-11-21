В Киеве усилили меры безопасности из-за четвертой годовщины евромайдана

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Полиция Киева усилила меры безопасности в городе в день празднования четвертой годовщины начала "евромайдана" (День достоинства и свободы); на улицы города дополнительно вывели две тысячи правоохранителей, сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник.

Украина 21 ноября отмечает "День достоинства и свободы", посвященный годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году ("евромайдана").

"Значительное количество мероприятий будут проходить в столице, поэтому в Киев прибудет немало людей из других областей. За порядком на улицах Киева будут дополнительно следят около 2 тысяч правоохранителей", — говорится в сообщении.

Начальник главного управления национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко подчеркнул, что к усиленным мерам полицию побуждает, в том числе, постоянная террористическая угроза.

"Сложная ситуация на востоке государства, совершение резонансных преступлений в столице и области. Участились анонимные сообщения о минировании различных объектов инфраструктуры, оперативная информация и постоянная террористическая угроза — все эти факторы побуждают нас к усилению мер безопасности. Поэтому для безопасности киевлян и гостей города будет привлечено дополнительное количество сотрудников полиции, военнослужащих Нацгвардии, в том числе приданых сил из ближайших регионов. На территории аэропорта, железнодорожном вокзале и в центральной части города будут дежурить вооруженные патрули, кинологи со служебными собаками, а также специалисты взрывотехнической службы", — приводит слова Крищенко пресс-служба полиции города.