Консул рассказал о состоянии россиянки, впавшей в кому в Таиланде

БАНГКОК, 21 ноя – РИА Новости. Состояние жительницы Челябинска Марины Логиновой, впавшей в кому из-за травмы головы в Таиланде, постепенно улучшается, но пока не позволяет эвакуировать россиянку регулярным авиарейсом, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

В конце октября Логинова на отдыхе в Таиланде получила сложную черепно-мозговую травму при падении с велосипеда, у которого отказали тормоза. Россиянка перенесла, по словам родственников, четыре операции.

"Мы регулярно получаем от врачей больницы, в которой находится Марина Логинова, отчеты о динамике ее состояния. Врачи сообщают об улучшениях, в том числе улучшении ее дыхания, однако пока возражают против эвакуации россиянки регулярным авиарейсом", — рассказал дипломат.

"Говорить об эвакуации регулярным рейсом с установкой на нем спецоборудования на обычных сиденьях мы сможем только тогда, когда врачи официально объявят свою пациентку готовой к перелету", — добавил Соснов.

Эвакуация регулярным рейсом по правилам предусматривает, что больной большую часть времени должен дышать самостоятельно, так как большие запасы кислорода для принудительного дыхания невозможно погрузить на самолет, выполняющий регулярный рейс, пояснил он.

В Челябинске продолжается сбор средств в пользу Марины Логиновой, так как ее туристическая страховка, покрывшая часть расходов на операции, не сможет покрыть расходы на длительное лечение и эвакуацию.