В союзе ветеранов Афганистана сожалеют о решении Киева "перекрасить" береты

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Смена цвета беретов украинских десантников с голубого на бордовый, хоть и является законным правом Киева, станет спорным решением, так как цвет "мирного неба" дорог многим военнослужащим этой страны и не несёт политического подтекста, заявил во вторник РИА Новости председатель правления общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Александр Разумов.

Так он прокомментировал решение президента Украины Петра Порошенко, ранее заявившего, что береты украинских десантников вместо голубых станут темно-бордовыми. По его словам, данный цвет символизирует кровь, пролитую в боях за Украину. Бордовые береты для идентификации своих десантников используют 59 стран мира, 19 из которых — члены НАТО

"Это их законное право, они могут хоть жовто-блакитного цвета, как их флаг, сделать береты. Наши голубые береты ввел Василий Филиппович Маргелов (легендарный командующий ВДВ СССР – ред.) — этот цвет символизирует небо, и я уверен, что у нас он никогда не изменится. Мне очень жаль, у меня там остались друзья, с которыми я воевал в Афганистане, они знают цену этому символу. Неоднозначное к этому отношение", — сказал Разумов.