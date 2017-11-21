Глава МИД Армении рассказал о ходе переговоров по урегулированию в Карабахе

ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян считает, что говорить о прорыве в нагорно-карабахском урегулировании пока нельзя.

"Речь идет не о прорыве. Я уже говорил, что изобретать велосипед в этом вопросе сложно. Есть основные принципы урегулирования, они на столе, есть наработки, есть рабочие документы. Они все на столе", — сказал Налбандян во вторник в Ереване на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Он добавил, что Армения никогда не отходила от достигнутых договоренностей. "Мы настроены вместе с Россией, со странами-сопредседателями продолжать усилия, направленные на исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахской проблемы", — сказал он.

Глава МИД России назвал полезным то, что президенты Армении и Азербайджана позитивно отозвались о результатах контакта в Женеве. По его словам, важно чтобы позитивное отношение помогло двигаться по существу.

"Но я бы не высказывал чрезмерного оптимизма. Проблема трудная, и весь опыт наших переговоров говорит о том, что быстро они не завершатся", — сказал Лавров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.