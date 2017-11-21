В Киеве радикалы разгромили киоски возле метро, сообщили СМИ

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Несколько десятков подростков разгромили киоски с лотереей возле станции метро "Нивки" в Киеве, есть задержанные, ответственность за разгром взяла организация "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), сообщили украинские СМИ.

По данным телеканала "112 Украина", инцидент произошел накануне вечером.

"Разгромлены пять залов, в каждом из них разбиты витрины, срезаны рекламные баннеры, а внутри полностью уничтожены игральные аппараты. По неподтвержденным данным, нападение совершила группа молодых людей численностью около 30 человек – именно такое количество людей было задержано представителями Национальной полиции", — сообщается на сайте телеканала.

На месте работала полиция, по информации СМИ, некоторые молодые люди получили ссадины и ушибы.

Как сообщается на сайте телеканала "1+1", сами "погромщики" пояснили, что их целью были дельцы, которые незаконно занимаются игорным бизнесом, а позже ответственность за разгром взяла организация "Национальный корпус", которая заявила об избиении радикалов полицией. По данным телеканала, были задержаны около десяти человек, остальные убежали.