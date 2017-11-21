В МИД осудили Киев за неспособность найти осквернивших "Вечный огонь"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Москва считает осквернение Вечного огня на Украине преступным попустительством Киева или его неспособностью дать отпор радикалам, говорится в комментарии МИД РФ.

В понедельник стало известно, что ночью неизвестные второй раз за месяц залили цементом Вечный огонь в парке Славы в Киеве и установили на нем крест. Полиция изъяла крест, ведется розыск злоумышленников. Коммунальщики уже восстановили Вечный огонь.

"С возмущением узнали об очередной выходке вандалов – 20 ноября в центре Киева вновь залили цементом Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата в парке Славы. То, что подобная кощунственная акция происходит уже второй раз за месяц, а виновные до сих пор не найдены и не понесли наказания за осквернение памяти погибших в Великую Отечественную войну, говорит либо о преступном попустительстве со стороны киевских властей, либо об их малодушии и неспособности дать отпор распоясавшимся радикалам", — говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что "и то и другое отвратительно и вызывает серьезные опасения за будущее Украины, где мы сегодня наблюдаем расцвет неонацизма".

"Призываем мировое сообщество обратить внимание на происходящее на Украине и жестко осудить вылазки украинских националистов", — подчеркнули в ведомстве.