В Тихом океане перевернулось японское рыболовецкое судно

ТОКИО, 21 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Японское рыболовецкое судно, специализирующееся на промысле тунца, перевернулось в Тихом океане в 2000 километрах от побережья префектуры Окинава, сообщила телекомпания NHK.

Судно подало сигнал бедствия в понедельник, а во вторник служба безопасности на море обнаружила его перевернувшимся. На борту находилось семь человек: двое японцев и 5 индонезийцев. Пока никто из них не обнаружен. Не найден и спасательный плот.

Служба безопасности на море ведет поиски.