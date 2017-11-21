Главы МИД Китая, Германии и ЕС обсудили ситуацию на Корейском полуострове

ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И встретился по отдельности с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем и главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, с которыми обсудил ситуацию на Корейском полуострове и вопрос ядерной программы Ирана, говорится в сообщении МИД КНР.

Встречи дипломатов состоялась в понедельник в столице Мьянмы Нейпьидо в рамках министерской встречи "Азия-Европа".

"Ван И обменялся мнениями с Зигмаром Габриэлем и Федерикой Могерини по ситуации на Корейском полуострове, иранской ядерной проблеме и другим международным вопросам", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского МИД.

Сообщается, что стороны также обсудили проблему штата Ракхайн между Мьянмой и Бангладеш.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.