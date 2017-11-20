В Белоруссии обезвредили мужчину, захватившего заложников в банке

МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Сотрудники милиции обезвредили в Могилеве мужчину, который пытался ограбить отделение банка и взял его сотрудников в заложники, сообщила в понедельник пресс-служба государственного комитета судебных экспертиз Белоруссии.

"Мужчина вошел в отделение банка, стал угрожать пистолетом и требовать деньги, а потом взял сотрудников банка в заложники. Одна из сотрудниц банка успела нажать тревожную кнопку, сотрудникам ОМОН удалось задержать мужчину", — говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "захват заложников".

По информации пресс-службы, в настоящее время на месте происшествия работают специалисты управления государственного комитета судебных экспертиз Белоруссии по Могилевской области. К осмотру места происшествия привлечен эксперт-баллист, изъято огнестрельное оружие, которым предположительно угрожал задержанный. С целью подтверждения личности задержанного эксперты взяли у него отпечатки пальцев.

В свою очередь в пресс-службе МВД Белоруссии рассказали, что инцидент произошел около 14 часов (совпадает с мск) в отделении банка, расположенном на улице Калиновского в Могилеве.

Как говорится в сообщении ведомства, в ходе переговоров злоумышленник потребовал предоставить ему автомобиль. "Это требование было выполнено. В качестве заложника в машине находился первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома полковник милиции Александр Васильев. Операцию по задержанию было решено проводить за пределами города", — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что благодаря профессиональным действиям правоохранителей мужчина был оперативно задержан. "В ходе задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление… Милиционеры применили табельное оружие, обезвредив гражданина. Мужчина был ранен в ногу и госпитализирован", — добавили в МВД. Впоследствии была установлена личность задержанного, им оказался житель Могилева 1989 года рождения.

Во время проведения спецоперации никто из работников и клиентов банка не пострадал