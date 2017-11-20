В Киеве начали экстрадиционную проверку россиянина по запросу Франции

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Прокуратура Киева начала экстрадиционную проверку в отношении гражданина РФ, который был объявлен в международный розыск Францией и задержан в Полтавской области сотрудниками Службы безопасности Украины, сообщила в понедельник в комментарии РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.

Сотрудники СБ Украины 18 ноября заявили о задержании гражданина РФ, который был объявлен в международный розыск. По данным СБУ, он был ранее судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной группы в странах Евросоюза, длительное время скрывался от следствия. После совершения очередных преступлений, связанных с похищением автомобилей престижных марок, гражданин РФ был объявлен в международный розыск Францией. В тот же день, по данным правоохранителей, был задержан еще один гражданин РФ, который также находится в международном розыске.

"Прокуратура города Киева занимается экстрадиционной проверкой в отношении одного из задержанных, того, который был задержан на территории Полтавской области", — сказала Максимец.

По ее словам, этого гражданина объявляла в международный розыск Франция.

"Ему уже избран временный экстрадиционный арест на территории Полтавской области по месту задержания на 40 суток", — заявила пресс-секретарь.