В ВМС Аргентины рассказали о запасе кислорода на пропавшей подводной лодке

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя — РИА Новости. Запасов кислорода в подводной лодке ВМС Аргентины "Сан-Хуан", пропавшей в Атлантическом океане, должно хватить на шесть дней в автономном режиме, сообщил представитель флота Энрике Бальби.

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа.

"Ресурс выживаемости составляет шесть дней", — заявил Бальби журналистам.

Он отметил, что речь идет об автономном режиме, когда лодка постоянно остается под водой и не имеет возможности подняться на поверхность.

Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил о возникшей аварии.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.

Несмотря на непогоду, поиски подводной лодки продолжались все воскресенье, однако пока субмарину обнаружить не удалось.