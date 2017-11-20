Полученные сигналы не принадлежат пропавшей подлодке, заявили ВМС Аргентины

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Спутниковые сигналы, зарегистрированные на прошлой неделе, не принадлежали пропавшей подводной лодке ВМС Аргентины "Сан-Хуан", сообщает новостной портал Infobae.

В субботу ВМС Аргентины сообщили, что получили семь сигналов, вероятно, с потерянной подводной лодки "Сан-Хуан", но установить контакт с ней не удалось.

"Компания, которая изучала эти сигналы, предоставила нам официальную информацию, объяснив, что зафиксированные в субботу сигналы не совпадают со спутниковым телефоном субмарины", — заявил представитель аргентинского военного флота Энрике Бальби.

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа. Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.

Несмотря на непогоду, поиски подводной лодки продолжались все воскресенье, однако пока субмарину обнаружить не удалось.