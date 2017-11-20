В Турции спикером парламента переизбрали Исмаила Кахрамана

АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Парламент Турции большинством голосов переизбрал на новый срок действующего спикера, представителя правящей Партии справедливости и развития Исмаила Кахрамана, свидетельствуют результаты голосования.

В третьем туре голосования за Кахрамана было отдано 289 голосов депутатов. Первые два тура победителя не выявили.

Согласно турецким законам, спикер избирается на два года, тогда как срок полномочий парламента — четыре года. Кахраман занимает пост спикера парламента Турции с ноября 2015 года.