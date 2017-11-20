В посольстве в Анкаре представят благотворительный фонд имени Карлова

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Детский благотворительный фонд имени Андрея Карлова будет представлен в Анкаре 24 ноября, заявил председатель совета директоров Некоммерческого партнерства русских и турецких предпринимателей Наки Карааслан.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.

"Фонд представят в Анкаре в российском посольстве 24 ноября… Это будет масштабная работа. Фонд будет заниматься программами по лечению детей, образовательными проектами, будут стипендии для обучения в университетах Турции, России, других стран", — сказал Карааслан в понедельник на представлении Фонда в резиденции посла Турции в Москве.

Кроме того, по его словам, уже почти решен вопрос с наименованием одной из улиц города Анталья именем Карлова.

"Мы хотели сделать это уже до конца ноября, но ждем, когда будет удобнее семье Андрея Карлова. Но на уровне мэрии все уже решено", — добавил Карааслан.